مهيرة عبدالعزيز من لبنان: “هناك صعوبة للوصول للمطار”

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - كشفت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز عن تواجدها في لبنان حاليا في ظل التظاهرات وقطع الطرقات التي تشهدها العديد من المناطق اللبنانية.

ونشرت مهيرة عبدالعزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اظهرت فيه قطع الطرقات وذلك من شرفة الفندق الذي تقيم به في منطقة الضبية شمال بيروت.