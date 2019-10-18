شاهد.. وصلة رقص وسلطنة مع فيفي عبده بالجلبية!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 03:56 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لاحدث وصلاتها الراقصة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو مرتدية جلبية بيضاء بينما كان اعضاء من فرقتها الموسيقية يعزفون موسيقى طربية. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “بحبكم اوي من مصر ام الدنيا انا بحب الرقص في جلبيتي البيضة اوي ❤️”. يذكر أن فيفي عبده تستعد للظهور عبر شاشة MBC 5 أو (MBC Cinq بالفرنسية) التي ترفع شعار “قوتنا واحدة”، والموجهة لدول شمال إفريقيا، من خلال برنامج جديد تقدمه مع زينب عيد، تحت عنوان “خلي بالك من فيفي”.

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