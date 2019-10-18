شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الممثلان نيل باتريك ويحيى عبد المتين لـ الجزء الرابع من فيلم Matrix والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكي نيل باتريك هاريس إلى فريق عمل الجزء الرابع من فيلم Matrix، حيث انضم إلى الممثلين الأصليين للسلسلة كيانو ريفز وكاري آن موس، وكذلك يحيى عبد المتين، الذى انضم حديثا هو الآخر للجزء الرابع، ولم تنشر الجهة المنتجة للعمل أى تفاصيل حول الجزء الجديد حتى الآن.
وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros في أغسطس أن فيلم " Matrix " الرابع سيبدأ العمل عليه رسميًا، مع عودة ريفز وموس ولانا واشوفسكي للكتابة والإخراج، وستقوم كل من الشركتين Warner Bros. Pictures و Village Roadshow Pictures بإنتاج الفيلم وتوزيعه على مستوى العالم.
وشارك ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل في كتابة السيناريو مع واشوفسكي، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2020.
كما تجرى الممثلة جادا بينكيت سميث تجري مفاوضات لإعادة تمثيل دورها كنيوب في الجزء الرابع من " Matrix"، حيث اشتركت في الأفلام الثلاثة السابقة، حسبما نشر موقع "Variety".
يذكر أن شركة Warner Bros طرحت فيلم الـ Joker في 4 أكتوبر الماضى في دور العرض حول العالم، ويحقق الفيلم الإيرادات العالية، والتي وصلت إلى 556 مليون دولار، و فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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