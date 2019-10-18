صافيناز بإطلالة جريئة على شاطىء البحر

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اطلت صافيناز بهذه الصورة بإطلالة جريئة عبر احد الشواطىء حيث ارتدت مايوه مع شورت بينما كانت تجلس على الصخور. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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