كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” إثر تعرضه لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية .
والصادم في الأمر أيضا هو انتشار شائعة في نفس الوقت عن وفاة كاظم الساهر ولكن في هذه المرة بطريقة أخرى .
حيث تناقلت بعض الصفحات خبر وفاته عن طريق تعرضه للتسمم على يد زوجته المغربية الأصل والتي قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء .
وبسبب قوة هذه الشائعات وتداولها بشكل كبير فقد اضطر كاظم الساهر على التعليق ونفيها بشكل قاطع.
ونشر كاظم الساهر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير.”
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من كاظم الساهر على شائعة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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