بعد زيارته للسعودية.. شاروخان يسجل 39 مليون متابع على تويتر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توجه نجم بوليود “شاروخان” بالشكر إلى معجبيه على حبهم وإيجابيتهم بعد عبوره 39 مليون متابع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أعرب الممثل البالغ من العمر 53 عامًا عن امتنانه لجمهوره الواسع على موقع المدونات الصغيرة، وكتب شاروخ بجانب صورة شخصية له”حافظ على تدفق الحب، استمر في التكاثر، حافظ على نفسك سعيدًا. دائمًا، كل شيء جميل كما تريد أن تراه، أحبكم جميعًا”.

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كان نجم: “ديفداس” مؤخرًا في الرياض للمشاركة في حدث Joy Forum وهو يعد حدثًا لكل من يهتم بالسياحة وصناعة الترفيه والأفلام في المملكة العربية السعودية، حيث التقى أساطير الأكشن جاكي شان وجان كلود فان دام، ونجم “أكوامان” جيسون موموا.

وعن زيارته، أعرب نجم بوليوود شاروخان عن تطلعه لتصوير “قصص رائعة من السعودية” في أفلامه المقبلة، وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد تكريمه بـ”جائزة صناع الترفيه” في السعودية: “شكرًا لكم على حسن الضيافة والدفء الذي وجدته، قضيت وقتًا رائعًا، وأتطلع حقًا إلى بعض القصص الرائعة من السعودية لتجسيدها بأفلام. كل التوفيق لرؤية 2030”.

وكان شاروخان قد شارك في الحفل الذي أقامته “الهيئة العامة للترفيه”ضمن”منتدى صناعة الترفيه” الذي احتضنته الرياض خلال اليومين الماضيين، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.