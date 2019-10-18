تهنئة رومانسية من مي حلمي لزوجها محمد رشاد في عيد ميلاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية المصرية مي حلمي تهنئة رومانسية لزوجها الفنان محمد رشاد بمناسبة عيد ميلاده.

مي نشرت صورة جمعتها برشاد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد، يا حبيبي وأخي وأبي وصديقي وجدي”.

الإعلامية المصرية أضافت: “أنت تقدم لي ‏ما هو أكثر من حب زوج لزوجته، أحبك من الأرض للمريخ، عقبال 100 ألف سنة، وأنا على نَفَسَك”.‏

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رشاد رد على تهنئة زوجته، بقوله: “كل سنة و إنتي حبيبتي و بنتي و أختي و مراتي و كل دنيتي”، وقد تمنى لهما جمهورهما أن يديم الله عليهما السعادة.

وكان محمد رشاد ومي حلمي قد احتفلا بزفافهما، يوم 23 مارس، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وقد انتشرت مجموعة صور من حفل الزفاف، وتألقت مي في الصور فستان زفاف شديد الأناقة، بينما أطل رشاد ببذلة سوداء أنيقة.

يذكر أنه قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف الأول لمي حلمي ومحمد رشاد، تم إلغائه، وجاء هذا الخبر صادما لجمهورهما خاصة وأن كل منهما كان نشر صورا له أثناء استعدادهما لحفل الزفاف.

الثنائي لم يتحدث عن تفاصيل الخلاف الذي حدث يوم الزفاف، وقالت مي بعدها إنها تعرضت للعديد من الشائعات ولكن الله سيعوضها وبالفعل عادت لمحمد رشاد بعد خلاف الأسرتين.