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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية شيري عادل، العديد من الأقاويل مؤخرا، حول عودتها طليقها الداعية معز مسعود، وذلك بعد ظهورهما معا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
شيري عادل ردت على أنباء عودتها لمعز مسعود، في تصريحات على هامش مشاركتها في فعاليات حفل افتتاح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بنسخته السابعة.
شيري قالت إنها كانت تعلم أنه سيتم طرح هذا السؤال عليها وعلقت: “كنت عارفة إني هتسأل السؤال ده النهار ده”.
وكشفت شيري أن ما يجمعها بمعز مسعود مؤخرا هو عمل فني سوف يخرج للنور قريبا.
كان خبر انفصال شيري عادل، عن معز مسعود بمثابة صدمة لجمهورها خاصة أن هذا الزواج لم يستمر لعام.
جدير بالذكر أن أخر أعمال شيري عادل، كان مسلسل “السهام المارقة”، وهو من إنتاج زوجها السابق معز مسعود وتم تقديمه على أجزاء.
يذكر أن مهرجان الشارقة يشهد مشاركة 132 فيلماً من 39 دولة وتضم لجنة تحكيمه عدداً من السينمائيين والممثلين العرب البارزين ومنهم إلى جانب شيري، عبدالرحمن العقل وباسل خياط.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل تعلّق على أنباء عودتها لمعز مسعود.. وتكشف: انتظرونا معًا قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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