شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يبدأ بروفات " علاء الدين " مع اللمبى بعد اطمئنانه على الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد عز بروفات مسرحية "علاء الدين والعفريت"، استعداداً لعرضها خلال الفترة المقبلة بالسعودية، من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل، وجمعت البروفات بين عز ومحمد سعد الذى يجسد شخصية "المارد"، خلال الأحداث مع المخرج مجدى الهوارى.

وحصل فريق العمل على أجازة عدة أيام بعد بروفات استغرقت ساعات طويلة متواصلة، حيث يستأنف أبطال العرض المسرحى الأحد المقبل على كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، عقب عودة مجدى الهوراى من السعودية.

مسرحية "علاء الدين والعفريت" من بطولة أحمد عز، محمد سعد، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، اسلام ابراهيم، تارة عماد، وجارى تعاقدات عدد من النجوم الفترة الحالية، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.

كان النجم أحمد عز قد حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم "الممر"، خاصة بعد عرضه على منصة watch IT، والفضائيات، وشاركه بطولة الفيلم النجوم أحمد رزق وهند صبرى وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة، للمخرج شريف عرفة.