شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار إيرادات Angel has Fallen لـ مورجان فريمان فى مصر منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والتشويق Angel has Fallen الأسبوع الماضى في دور العرض المصرية إلى 479 ألف جنيه ليصبح إجمالى الإيرادات 7 ملايين و354 ألف جنيه منذ طرحه يوم 21 أغسطس في دور العرض المصرية، الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate.

يشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم لتأتي تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

يذكر أن شركة Lionsgate يعرض لها فيلم فيلم الأكشن والإثارة Rambo: Last Blood بطولة النجم العالمى سيلفستر ستالونى، والذى يعد آخر أجزاء السلسلة الشهيرة Rambo إيرادات وصلت إلى 67 مليون و 783 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض حول العالم يوم 20 سبتمبر الماضى.

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ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلاند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.