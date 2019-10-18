فيديو.. أمسية فنية للاحتفال بالراحل سيد درويش فى الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي مساء اليوم، أمسية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، بقاعة سيد درويش في الهرم. وقدمت الحفل الزميلة جهاد الديناري رئيس قسم السوشيال ميديا بموقع الخليج 365، وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والفنان ياسر صادق. Advertisements وتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب سيد درويش، وعرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية استعرض رحلة عطاء فنان الشعب. واختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي قدمت مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش منها، "والله تستاهل يا قلبي"، "أنا المصري" غناء المطرب أحمد محسن، "دور أنا هويت" غناء أنغام مصطفى، "يا حلاوة أم إسماعيل"، "صدفة"، "دنجي دنجي" غناء المطرب منعم رفاعي، "لحن الأروام" غناء مصطفى ياسين، دويتو "على أد الليل" غناء أنغام مصطفى مع أحمد محسن، "شد الحزام"، "يا عشاق النبي"، "خفيف الروح"، "أهو ده اللي صار" غناء كورال أطفال تدريب الفنانة القديرة عزة نصر.

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