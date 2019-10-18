شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شوف رقصة آرثر فليك بفيلم الـJoker بدون موسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لـ رقصة آرثر فليك من فيلم الـJoker بدون موسيقى، ووصلت مدة رقصته إلى دقيقة و20 ثانية، ومن سياق الفيلم أنه كان يستخدم الرقص لكى يهدئ توتره .

فيلم الـJoker طرح في دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر جارٍ، الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيريًا، بالرغم من التحذيرات الأمنية الشديدة التي أحاطت بالعمل، إلا أنه استطاع أن يتخطى حاجز الـ نص مليار دولار في خلال 13 يومًا من طرحه.

وصل إجمالي إيرادات العمل إلى 563 مليون دولار أمريكى منذ طرحه في دور العرض، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة مع استمرار عرضه، كما متوقع له أن يحصد العديد من الجوائز العالمية.

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ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 89% بعد مشاركات وصلت لنسبة 44 ألف مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع "imdb".

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.