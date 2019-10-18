مخرج يهودي يسخر من هتلر في "Jojo Rabbit"

محمد اسماعيل - القاهرة - (رويترز)

قال المخرج السينمائي النيوزيلندي تايكا وايتيتي إنه يحب التحدي وسخريته من أدولف هتلر مستشار المانيا الأسبق، والثقافة النازية في فيلم "Jojo Rabbit"ربما تكون أكثر مجازفاته نجاحا.

وفيلم "Jojo Rabbit"، الذي كتبه وايتيتي وأخرجه وجسد فيه نسخة هزلية من هتلر، يجمع بين الفكاهة اللاذعة العبثية مع نداء جدي للتسامح باعتباره ترياقا للكراهية.

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ويبدأ عرض الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة اليوم الجمعة بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي خلال سبتمبر الماضي، ويعتبر تورنتو في كثير من الأحيان قاعدة الانطلاق لنيل المجد في حفل جوائز الأوسكار.

ويروي الفيلم قصة جوجو، وهو صبي ألماني يبلغ من العمر 10 أعوام، قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، والصبي متعصب ونازي وله صديق وهمي هو هتلر، وفي ظل تشبعه بالأفكار المعادية للسامية، ينقلب عالم جوجو رأسا على عقب عندما يجد أن والدته قد أخفت فتاة يهودية صغيرة في الطابق العلوي للمنزل.

وقال وايتيتي، المولود لأم يهودية: "تأثرت حقا بفكرة الأطفال الذين يشاهدون الكبار وهم يقومون بأشياء مروعة، نحن بحاجة إلى تثقيف أطفالنا حول التسامح ومواصلة تذكير أنفسنا بأنه لا يوجد مكان في هذا العالم للكراهية".