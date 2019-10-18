يارا بإطلالة أنيقة وستيفاني صليبا بمتحف اللوفر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها أمام شاطئ البحر.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة باللون الأسود.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

محمد عادل إمام

نشر الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل "الجيم".

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رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

زينب نصر فياض

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالجينز.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها بفستان أحمر جذاب.