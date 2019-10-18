تراند اليوم : جنيفر أنيستون تبهر جمهورها بصورة علي إنستجرام – إتفرج

أحدثت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت مؤخرا إلى موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وبعد يوم من تدشينها حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، في بيان نشرته “CNN”: “إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر… نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام”.

واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل “فراندز” التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر/ أيلول من عام 1994، على شبكة “إن بي سي” التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.