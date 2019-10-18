الحكومة اللبنانية تلغي الضريبة على الواتساب

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - أعلن محمد شقير، وزير الاتصالات، ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصل به وطلب منه إلغاء الضريبة على واتساب ما يعني أنها ألغيت.
وقال: “لن نمشي فيها، اطمئن العالم انه لن يكون أي زيادة على الواتساب، والفكرة لم تعد بعد اليوم واردة في مجلس الوزراء”.
وأضاف، “نحن وعدنا الناس اننا سنعطيهم خدمات في المقابل!، حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وافقوا على فكرة الضريبة على واتساب”.
ويأتي هذا الإلغاء بعد سلسلة احتجاجات قام بها اللبنانيون في كافة الأراضي اللبنانية مطالبين بإسقاط النظام واستقالة الحكومة.
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