ابنة فيفي عبده تخطف الانظار بالذهبي الشفاف!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - نشرت عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، صورة جديدة عبر خاصية الستوري على انستغرام خطفت بها انظار متابعيها.

وقد ظرهت عزة مجاهد في الصورة مرتدية بدلة شيفون شفافة ذات اللون الذهبي الناري.

وتركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة.

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يذكر ان عزة مجاهد كانت قد ردت مؤخرا على احد متابعيها الذي وصفها بأنها “بنت الرقاصة” لترد مؤكدة على فخرها بوالدتها فيفي عبده.