استقبال حافل لمحمد رمضان في المغرب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان المصري محمد رمضان، إلى المغرب وسط استقبال حافل من قبل بعض معجبيه.

محمد رمضان، تم استقباله في المطار، على نغمات التراث المغربي التلقيدي ووسط حفاوة كبيرة من الحضور.

زيارة محمد رمضان، للمغرب يعود سببها لتصوير فيديو كليب بمدينة الحمراء سيتم الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة ومن ثم طرحه خلال أسبوعين.

ويستعين رمضان خلال تصويره للكليب بفريق تصوير مغربي، وبدأ منذ بداية هذا الأسبوع بتجهيز مكان تصوير الفيديو كليب بالمدينة الحمراء.

Advertisements

يذكر أن آخر عمل لمحمد رمضان كان كليب أغنية “إنساي” مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وعلى مستوى الدراما كان مسلسل “زلزال”، وشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري، وهنادي مهنا، وعدد كبير من النجوم.

وكان محمد رمضان قد أثار حالة جدل واسعة خلال الأيام الأخيرة بسبب قيامه بقيادة طائرة خاصة كانت متجهة إلى الأراضي السعودية وتسبب في وقف قائد الطائرة ومساعده.

وطالب بعض الإعلاميين بمحاسبة محمد رمصان، على ذلك وعدم الإكتفاء بمعاقبة قائد لطائرة ومساعده فقط.