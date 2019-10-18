نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري نادر حمدي، بعيد ميلاد والدته ونشر صورة له برفقتها عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

نادر حمدي،أثار الكثير من تساؤلات متابعيه الذين لا يعرفون أن الفنانة عفاف حمدي هي والدته رغم تصريحه بذلك أكثر من مرة.

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وعلق نادر حمدي، على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وعقبال العمر كله ودائما منورة حياتي”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين هنأوا والدته الفنانة بعيد ميلادها وتمنوا لها دوام الصحة.

الفنانة عفاف حمدى، برعت فى دور الام في العديد من المسلسلات التليفزيونية مع بداية الألفية الثانية و بدأت مسيرتها الفنية في بداية الثمانينيات بدور في مسلسل ” الرجل والحصان ” مع محمود مرسى و أدت دور زوجة حلمي عسكر في مسلسل سوق العصر عام ٢٠٠١ وتوالت مسلسلاتها بدور الام بعد ذلك.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها عفاف حمدي: “حياة الجوهري”، “فارس بلا جواد”، “سوق العصر”، “سر الأرض”، “الملك فاروق” و”الزيبق” وغيرها من الأعمال الدرامية التي نالت شهرة واسعة.