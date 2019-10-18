أعرق قصر وطني إثيوبي.. مزار سياحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت أديس أبابا، الخميس، القصر الوطني الكبير، أعرق قصر وطني، والذي أنشأه الإمبراطور منليك الثاني قبل أكثر من 130 عاما وتم تحويله إلى مزار سياحي.

القصر عبارة عن مجمع ضخم في وسط العاصمة أديس أبابا ومقر قوة أباطرة إثيوبيا، وشهد العديد من الأحداث التاريخية المهمة، خلال تولي العديد من الحكام والأباطرة الإثيوبيين الحكم في البلاد.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال الافتتاح، إن هذا القصر يعني الكثير للشعب الإثيوبي والبلاد كونه يحتضن موروثات تاريخية تُظهر الإيجابية والسلبية بصورة جلية، وأوضح آبي أحمد أن هناك فوائد كثيرة تعود للبلاد بتحويل القصر إلى مزار سياحي بالإضافة إلى أنه يُعَد لم الشمل لجميع الإثيوبيين نحو الوحدة والاندماج الوطني.

بدورها قالت هيروت زمن، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية، لـ"العين الإخبارية"، إن هذا القصر يُعَد بصمة تاريخية تنقل للأجيال القادمة نموذجا تاريخيا مر به الإثيوبيون.