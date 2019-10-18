فن ومشاهير

دوزى يطرح أحدث كليباته الغنائية "خلوها تهدر"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دوزى يطرح أحدث كليباته الغنائية "خلوها تهدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم المغرب عبد القادر دوزى، أحدث مشاريعه الغنائية بعنوان "خلوها تهدر" على طريقة الفيديو كليب بموقع "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عبد القادر دوزى وتوزيع مراد مجود، والكليب من اخراج التركى كمال بشبورك.

وقال الفنان عبد القادر دوزى، أن الأغنية الجديدة من لون موسيقى الراى وهى ذات طابع رومانسي عاطفي، و"خلوها تهدر" معناها "سيبوها تتكلم" موضحا، أن الكليب تم تصويره فى تركيا واستغرق تحضيره وإعداده حوالى 3 شهور وتم تنفيذه فى 3 أيام.

Advertisements

 

63e25a61-d0f0-40b4-9b90-58323201decb
 

 

4112e096-11e3-4475-b508-b161139a9b54
 

 

3156183c-68b7-4939-bd13-9733b486e4fe
 

 

a204ade3-bf97-4765-8659-8d6f852a8a48
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوزى يطرح أحدث كليباته الغنائية "خلوها تهدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا