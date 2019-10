شكرا لقرائتكم خبر عن Baghdad Central مسلسل أمريكى جديد يتعرض لأزمة الجيش العراقى فى 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hulu عن مسلسها الجديد Baghdad Central من تأليف ستيفن بوتشارد، الذى اشتهر بمسلسلات The Last Kingdom، و House of Saddam، وسيقوم ببطولة المسلسل الذى سيتكون من 6 حلقات الممثل الأمريكى وليد زعيتر.

ويقوم ببطولة المسلسل Baghdad Central أيضاً بيرتى كارفيل، كلارا خورى، ليم لوبانى، نيل ماسكل، كورى ستول شارلوت سبنسر، يولى نمير، توفيق برهوم، يوسف كركور، هشام سليمان، نورا القصور ومايسة عبد الهادى.

وفقًا لمجلة هوليود ريبورتر، تستعيد Baghdad Central عددًا من المشاهدين منذ عام 2003 إلى العراق بعد حل الجيش العراقى، ويلعب زعيتر دور شرطي عراقى سابق، والذى يقرر العمل مع قوات التحالف، وأثناء القيام بذلك، يعمل مع شرطى بريطانى سابق، وسيتعاون الاثنان بالتحقيق فى جريمة قتل، جنبا إلى جنب مع خططهم السرية.

مسلسل مستوحى Baghdad Central من كتاب للكاتب إليوت كولا، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

وكانت قد ألغت شبكة Hulu المسلسل التليفزيونى مارفل Ghost Rider، قبل بدء تصويره، بالرغم من ظهور الشخصية فى مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD منذ عام 2016، ولاقت الشخصية نجاحا كبيرا مع المعجبين.

قام جابرييل لونا بلعب شخصية روبى رييس فى مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD لعدة حلقات، ومن المقرر أن يعود مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD فى وقت لاحق من هذا العام لموسمه الأخير على قناة ABC.