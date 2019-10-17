شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان فوق الركبة.. رانيا يوسف تقضى "الويك أند" على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان قصير فوق الركبة، بعد نشرها صور على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء تواجدها بأحد الشواطئ لقضاء عطلتها الأسبوعية. ومن المقرر أن تواصل رانيا يوسف بعد اجازتها تصوير مسلسل "الآنسة فرح" ويشاركها فى بطولته، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف. Advertisements







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان فوق الركبة.. رانيا يوسف تقضى "الويك أند" على أحد الشواطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.