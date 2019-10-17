شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: أضفنا مواقف عشناها فى حياتنا على سيناريو "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة نجلاء تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" اليوم الخميس بعد أجازة 3 أيام حصلت عليهم لعدم وجود مشاهد لها فى الديكور الذى تم التصوير فيه خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من تصوير 60 % فى أحداث دورها بالعمل الذى يتم عرضه حالياً على قناة dmc ومنصة watch it الرقيمة.

وأكدت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" أن الحلقات الأولى من المسلسل شهدت اقبالا من الجمهور ومن المتوقع أن يزداد التفاعل مع الأحداث خلال الحلقات المقبلة لافتة إلى أن أحداث العمل نابعة من البيت المصرى وقريبة من كل الأسر حيث يتم مناقشة المشاكل التي تواجه كل أسرة بشكل بسيط وغير معقد.



نجلاء بدر

وأوضحت نجلاء أن "شبر مية" ليس فورمات أجنبى مثلما كان مقرر وتم تداوله فى الفترة الماضية خاصة لأنهم كفريق عمل خرجوا من القالب الذي تم وضعه للعمل فى البداية، وأصبح كل بطل من الأبطال يطرح مواقف عاشها فى حياته.

وتابعت نجلاء أن شخصية نجوى المطلقة والتي لديها بنتين وتظهر بها فى أحداث المسلسل كان لديها مرجع فيها خاصة أنها تمتلك صديقات مطلقات مروا بهذه التجربة ولذلك كان من السهل عليها التعايش مع الشخصية مشددة على أن طبيعة العمل الاجتماعية جعلتها تتحمس للتجربة بشكل كبير بعدما أصبح الأكشن و"الساسبنس" والمطاردات وجرائم القتل تسيطر على موضوعات الأعمال الدرامية فى الفترة الأخيرة.



الفنانة نجلاء بدر

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مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.



نجلاء بدر