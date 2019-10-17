محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهر بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على شائعات وفاته مسمومًا. وكتب الحساب في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة. نشكر اهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة وفاته مسمومًا.. هكذا رد كاظم الساهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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