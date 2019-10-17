شركة سينرجي تعرض فيديو تشويقي لمسلسل "بلا دليل"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" بموقع فيس بوك" إعلان وبوسترات مسلسل "بلا دليل" للنجمة درة.

وظهرت الفنانة درة في بوستر منفرد، كما ظهر الفنان خالد سليم في بوستر منفرد هو الآخر.

وحصلت شبكة قنوات "سي بي سي" على حقوق عرض مسلسل "بلا دليل".

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وذكرت الشبكة أنها ستبدأ عرض المسلسل في 21 أكتوبر الجاري، على القناة الرئيسية، وذلك في الثامنة مساءً.

"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة، بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.