نشاط سينمائي مشترك بين قصر السينما ومهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
اتفق الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على إقامة نشاط سينمائي مشترك بين القصر والمهرجان، يأتي ذلك في إطار مواكبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي .
واتفق عبدالمنعم وفؤاد على عرض فيلم إفريقي شهرياً، وتحديداً يوم الاثنين الأخير من كل شهر، وذلك تحت عنوان "نادي السينما الإفريقية".
تبدأ العروض بفيلم "دفن كوجو" إنتاج غانا، وذلك في الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري.
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