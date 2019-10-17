بعد "شبعان دلع".. محمد عز يوضح موقفه من التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له من أحد أعماله الفنية.

وعلق محمد عز على الصورة قائلاً: "أنا ممثل مش مطرب ولا عمري هكون مطرب، التمثيل هو العشق الأول والأخير واللي بحبه أكتر من روحي".

وتابع عز: "الغنا حاجة بحبها فقولت اشارككم معايا حاجة بحبها وعملت أغنية اسمها شبعان دلع، ممكن اعمل أغانى تانى من باب إنى بحب الغنا مش اكتر وممكن معملش وده لإنى مش مرتب أى حاجه في الموضوع ده".

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وأضاف عز:" الناس اللي بتقولي ركز في التمثيل أنا التمثيل عشقي وواخد كل تركيزى وكل حياتى كمان،يا رب تكون الهزارة اللي هزرتها مضيقتكوش، محمد عز ممثل بس... مش مطرب ولا عمره هيكون غير ممثل".

وطرح الفنان محمد عز عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت قرابة 180 ألف مشاهدة.

يذكر أن آخر أعمال محمد عز مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، ومسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي.