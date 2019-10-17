طرح مسرحية "أهلا رمضان" على"Watch it" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لشركة سينرجي، على موقع "إنستجرام" تيزر مسرحية "أهلا رمضان" للفنان محمد رمضان، ليعلن به عن عرض المسرحية عبر تطبيق "Watch it". وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: "مسرحية أهلا رمضان على منصة "Watch it". وأعلنت "Watch it" أنها ستقدم لمشتركيها حصرياً بداية نوفمبر القادم ولأول مرة مسرحية "أهلا رمضان" والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان". مسرحية "أهلا رمضان"، تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على حقوقها وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية.

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