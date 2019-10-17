عليا بهات بطلة فيلم المخرج سانجاي ليلا المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:49 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt ستكون بطلة فيلم " Gangubai Kathiawadi" الذي يخرجه سانجاي ليلا بنهسالي Sanjay Leela Bhansali والذي من المتوقع إصداره في 11 أيلول/سبتمبر من العام 2020.



وأضافت المصادر أنّ عليا بهات والمخرج بنهسالي، سيتعاونان أخيرًا في عمل جديد بعنوان " Gangubai Kathiawadi"، الفيلم الذي ستلعب فيه بهات دور البطولة وهو من إنتاج Bhansali Productions وJayantilal Gada’s PEN India Ltd.

عليا بهات وسانجاي ليلا

ومن المعروف أنّ ليلا بنهسالي كان من المتوقع أن يتعاون مع النجمة بهات في فيلم " Inshallah" الذي يلعب بطولته النجم Salman Khan سلمان خان، والذي كان من المفترض أن يتم إصداره في عيد الفطر من العام 2020، إلا أنّ العمل بينهما فشل ولم يتم التعاون.



وكان بنهسالي قد غرّد باسم Bhansali Productions على تويتر حول هذا الموضوع بالقول: " قررت عدم المضي قدمًا في فيلم In-Shaa-Allah في الوقت الحالي ... سيتم الإعلان عن المزيد قريبًا ... إن شاء الله @ prerna982".

عليا بهات

وبعد فترة قصيرة من إعلان بنهسالي تأجيل فيلم " Inshallah"، بدأت الأخبار تتداول حول عمل جديد سيجمع بنهسالي بالنجمة عليا بهات، وسرت شائعات بأنّ بهنسالي قد يعلن عن فيلم آخر مع علياء قريبًا. وهناك تقارير تشير إلى أنّ النجم رانفير سينغ Ranveer Singh قد يكون البطل في الفيلم الجديد " Gangubai Kathiawadi" إلى جانب بهات.



يشار إلى أنّ النجمة عليا بهات ستظهر في مجموعة أعمال جديدة إلى جانب " Gangubai Kathiawadi" نذكر منها: Brahmastra، Sadak 2 ، Sadak 2، Takht ، RRR.