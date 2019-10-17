"شاهد.. أصالة بلوك جديد على "الإنستجرام

نشرت النجمة أصالة، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلقت "اصاله" على الصورة قائلة: "أكثر مرة بحياتي بحب لون شعري:". "أكثر مرة بحياتي بحب لون شعري:". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال أصالة، أغنية "ما أسامح" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بموقع اليوتيوب.

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