نادى السينما الإفريقية بين قصر السينما ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

اتفق الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على إقامة نشاط مشترك بين القصر ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت عنوان "نادى السينما الإفريقية". الأفريقية تحت عنوان "نادى السينما الإفريقية". يأتى هذا الإتفاق مواكبا لرئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، و يقام نادى السينما الإفريقية يوم الأثنين الأخير من كل شهر على أن يتم عرض فيلم أفريقي شهريا. الأثنين الأخير من كل شهر على أن يتم عرض فيلم أفريقي شهريا. يذكر ان عروض نادى السينما الإفريقية تبدأ بفيلم "دفن كوچو" إنتاج غانا يوم الأثنين الموافق 28/10/2019 في تمام الثامنة مساءا بقصر السينما .



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