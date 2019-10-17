شاهد.. لطيفة لجمهورها "أنتم أحلى حاجة فيا"

نشرت النجمة لطيفة التونسية، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلقت "لطيفة"، على الصورة قائلة :" انتوا أحلى حاجة فيا:". انتوا أحلى حاجة فيا:". يذكر أن آخر أعمال لطيفة، هى أغنية "أمى" بمناسبة عيد الأم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا باليوتيوب. عيد الأم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا باليوتيوب.

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