صورة.. إليسا تروج لحفلها بالإسكندرية

روجت النجمة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا جديدًا لها بالإسكندرية يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.

ومن المفترض أن يحضر عدد كبير من جمهور المصري والعربي في الحفل.

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ويشار أن آخر أعمال إليسا، فيديو كليب أغنية

"كرهني" والتي حققت الملايين المشاهدات بموقع اليوتيوب.