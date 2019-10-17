شاهد.. سارة الشامي بإطلالة أنيقة علي الانستجرام

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الشهير الانستجرام. وظهرت "الشامي" في الاطلالة أنيقة بفستان ابيض نالت علي اعجاب الجمهور . ويشار ان آخر أعمال الدرامية لسارة الشامي، مسلسل "شيري دوت كوم" والذي عرض برمضان الماضي 2019. Advertisements

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