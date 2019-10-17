تراند اليوم : طرح البرومو الرسمى لمسلسل بلا دليل – إتفرج

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمى لمسلسل “بلا دليل” المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الاثنين المقبل على شاشة cbc، وذلك بعد طرح القناة البرومو الأول للعمل.

ويسيطر على احداث المسلسل حالة من الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تتم فى ظروف غامضة وتوجيه أصابع الاتهام لكل الأبطال.

“بلا دليل” ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.