شاهدوا.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بملابس السباحة

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:02 مساءً - اشعلت الفنانة السورية هيا مرعشلي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة لها على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

والتقطت لها هذه الصور أثناء وجودها في أحد المسابح وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس السباحة. وحققت من خلالها في ساعات قليلة أكثر من 39 ألف إعجاب كما أطلقت موجة واسعة من التعليقات.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أن الفنانة تتصرف بعفوية تامة ومن اعتبروا أنها تخطت الحدود بجرأتها.

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ويشار إلى أن هيا أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في صورة أخرى وهي تجلس على عربة وتمد لسانها. ورغم أنها حققت أكثر من 52 ألف إعجاب إلا أنها منعت خاصية التعليقات عليها.

ويذكر أنها لفتت الكثير من الأنظار بعدما نشرت في وقت سابق صورة ظهرت فيها مع صديقتها من دون مكياج. وجذبت ملامحها الطبيعية عدداً كبيراً جداً من علامات الإعجاب.