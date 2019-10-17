شاهدوا.. مراسلة لبنانية تكشف سبب انهيارها على الهواء خلال تغطية الحرائق في لبنان

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:01 مساءً - كشفت المراسلة اللبنانية حليمة طبيعة، التي ظهرت فيه تجهش بالبكاء خلال تغطيتها حرائق الشوف، عن أسباب بكائها خلال تغطيتها للحدث.
وقالت ” طبيعة ” ببرنامج ” أنا هيك ” مع نيشان، أنّ الوضع في الدامور كان شبيهًا بجهنّم، مبينة إلى أنّ النيران التي اندلعت في المنطقة كانت غير طبيعية.
وذكرت ” حليمة ” أنّها سمعت صراخ الأطفال وشاهدت المواطنين يتركون منازلهم؛ خوفًا من وصول النار إليهم.
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