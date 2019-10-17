شاهدوا.. قيس الشيخ نجيب قلق على عائلته ويكشف نجاتهم من الحرائق

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 10:01 مساءً - كشف الممثل السوري قيس الشيخ نجيب نجاة عائلته من الحريق الذي اندلع في أحد المناطق القريبة من منزله.
واشار إلى ذلك ذلك في تقرير لبرنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC4 حيث قال إنه ترك زوجته وابنه ويشعر بالقلق عليهما بسبب اندلاع حريق على مقربة من مكان اقامة الأسرة، لافتاً إلى أنه عرف بعد ذلك أنه تم إخماد الحريق.
وتعليقاً على الحادثة الأليمة قال إن قلبه يحترق وإن لبنان وسورية لا يستحقان ما حدث معرباً عن امتنانه بعد تساقط الأمطار.
ولفت مقطع اللقاء الذي نشر على صفحة البرنامج على تطبيق “إنستغرام” أنظار الكثير من المتابعين حيث حقق في قت قصير أكثر من 123 ألف مشاهدة.
وأعرب الكثير من هؤلاء عن تأثرهم بما حدث في لبنان من حرائق قضت على عدد كبير من المساحات الخضراء وأسفرت عن تعرض الكثير من الممتلكات للخطر.
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