مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية يستهدف الشباب

ينطلق مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في العاصمة اللبنانية، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 30 من الشهر ذاته، تحت عنوان "التغيير".

ويقدم المهرجان أفلاما عالمية يُعرَض بعضها للمرة الأولى في لبنان والبعض الآخر للمرة الأولى عالمياً.

وأعلنت مؤسسة المهرجان أليس مغبغب، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، في جامعة "هايكازيان" ببيروت، عن برنامج النسخة الخامسة الذي سيحط رحاله هذه السنة في قاعات جامعات العاصمة الكبرى و16 مركزاً ثقافياً بمختلف أنحاء لبنان.

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وقالت مغبغب: "بعد مرور 5 أعوام، قرر منظمو مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية تركيز أنشطة المهرجان حصرياً في الجامعات والمراكز الثقافية للوصول إلى جمهوره الشاب المتشوق لاكتشاف برنامج فني مثير للاهتمام".

وقدّم المهرجان في السنوات الماضية عروضه في صالات عرض بيروتية مخصصة للأفلام المستقلة.

كما أعلنت مغبغب أنّ المهرجان سيشارك في إحياء ذكرى مرور 5 قرون على رحيل "عبقري النهضة الإيطالي ليوناردو دافنشي المخترع والمهندس المعماري والنحات والرسام من خلال دمج 7 عروض في البرنامج وذلك بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمركز الثقافي في لبنان".

وفي حين تأتي العروض في مجملها مجانية بهدف نشر الثقافة وحب الفن لأكبر عدد من الناس، لاسيما الشباب منهم، يخصص المهرجان 4 أمسيات لـ4 منظمات غير حكومية، على أن تختار كل جمعية عرضاً محدداً تستفيد من مجموع إيرادات تذاكره.

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.