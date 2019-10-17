تكريم لطفي لبيب وسماح أنور في "اليوم الدولي" بالأوبرا المصرية

أقيمت بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، الأربعاء، الدورة الأولى من مهرجان "اليوم الدولي"، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

بدأت فعاليات المهرجان بأغنية وطنية جديدة للمطرب السوري مجد القاسم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الصحافة في مصر، وكلمة لرئيس مجلس إدارة المهرجان، الصحفي الأستاذ خالد فؤاد، الذي اعتلى المسرح بصحبة نائب رئيس مجلس الإدارة دعاء نصر.





وتم خلال الحفل إعلان اختيار الفنان الكبير سمير صبري رئيساً شرفياً للمهرجان، وشارك في تكريم مجموعة من النجوم، وأبطال القوات المسلحة ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.





وكان في مقدمة المكرمين الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي يعد واحداً من الفنانين الذين شاركوا في الحرب، والفنان الكبير حجاج عبدالعظيم، الذي شارك في فيلمي "حائط البطولات" و"الممر"، والفنانة الكبيرة سماح أنور، التي شاركت في أعمال وطنية عظيمة من بينها المسلسل الشهير رأفت الهجان، ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع، ومخرج الأفلام الوثائقية الكبير علي الغزولي، والفنان العربي الكبير باسم قهار، لأدواره الوطنية والتاريخية الكبيرة.

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وتم كذلك تكريم اثنين من الموسيقيين، واثنين من الشعراء الكبار، ممن قدموا أغنيات وطنية كبيرة، وهما الموسيقار محمد سلطان، والموسيقار هاني مهنى، والشاعر الكبير جمال بخيت، واسم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، تسلمت درع تكريمه ابنته الإعلامية آية الأبنودي.

وشهد المهرجان أيضاً تكريم 5 لواءات و4 جنود، ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.



