- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/10/17 09:59 م بتوقيت أبوظبي
لقطة من فيلم "جوجو رابيت"
يسخر الفيلم الجديد "الأرنب جوجو" (جوجو رابيت) من الثقافة النازية التي هددت العالم في أربعينيات القرن الماضي، ويؤكد مخرج العمل النيوزيلندي تايكا وايتيتي أن سخريته من أدولف هتلر زعيم النازية ربما تكون أكثر مجازفاته نجاحاً.
وفيلم "الأرنب جوجو" (جوجو رابيت)، الذي كتبه وايتيتي وأخرجه وجسَّد فيه نسخة هزلية من هتلر، يجمع بين الفكاهة اللاذعة العبثية مع نداء جدي للتسامح باعتباره ترياقاً للكراهية.
وينطلق عرض الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة، الجمعة، بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي خلال سبتمبر/أيلول.
ويعد مهرجان تورنتو في كثير من الأحيان قاعدة الانطلاق لنيل المجد في حفل جوائز الأوسكار.
ويروي الفيلم قصة "جوجو" وهو صبي ألماني صغير خلال الحرب العالمية الثانية وصداقته مع نسخة متخيلة لأدولف هتلر.
الصبي متعصِّب ونازي يعشق البزات النازية وعمليات إحراق الكتب، ويكتشف أنّ والدته التي تؤدي دورها سكارليت جوهانسن تخفي شابة يهودية في قبو المنزل.
وقال وايتيتي: "نحن بحاجة إلى تثقيف أطفالنا حول التسامح ومواصلة تذكير أنفسنا بأنه لا يوجد مكان في هذا العالم للكراهية".
كانت هذه تفاصيل خبر الفيلم الساخر "جوجو رابيت".. التسامح ترياق الكراهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.