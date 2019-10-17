كم يبلغُ سعر فستان دينا الشربيني الذي أثار الجدل في السّعوديّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار فستان الفنانة المصريّة دينا الشربيني، أثناء حضورها حفل"صناع الترفيه" بالرّياض برفقة عمرو دياب قبل أيام قليلة، موجة من ردود الأفعال، وشنَّ مغردون هجومًا لاذعًًا عليها، لاختيارها هذا الفستان، واصفين إيّاه بـ "غير المُحتشم".

وبعيدًا عن ذلك، يبدو أنَّ فستان دينا على الرّغم من بساطته إلا أنّه كان باهظ الثمن، إذْ يتراوح سعره من 2267 إلى 4795 دولارًا، وذلك بحسب المتجر الالكترونيّ الذي يبيعه، ويعود تصميمه للعلامة التجارية الفرنسيّة الشّهيرة "بالمان".

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الفستان الذي اختارته الشربيني جاء مكشوف الصّدر، قصيرًا وباللّون الأسود، ولهُ ياقةٌ كلاسيكيّة من الستان وبكتف واحدة، وزيّنته بعقد وأقراط ماسيّة. فيما اختارت تسريحة شعر "ويفي" وتركت خصل شعرها على كتفيها.

يُذكر أنَّ عددًا من السّعوديّين طالبوا بتطبيق لائحة الذّوق العام على الشربيني، بعد ظهورها بهذا الفستان، أسوة بالبقيّة الذين طُبّقتْ بحقهم عقوبات مالية، جرّاء ظهورهم بملابس مخالفه للذّوق العام هناك.