شكرا لقرائتكم خبر عن مونتاج المشاهد المنتهية من "لص بغداد" قبل السفر إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج أحمد خالد موسى فى مونتاج ومكساج فيلم "لص بغداد"، للنجم محمد إمام وعمل الموسيقى التصويرية للفيلم لحين استقرار الجهة المنتجة للعمل على الدولة الأوروبية المقرر تصوير المشاهد الخارجية فيها، ومن المفترض أن يعرض الفيلم فى موسم إجازة منتصف العام.

وانتهت أسرة الفيلم مؤخرًا من تصوير العديد من المشاهد الخطيرة، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، وداخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، كذلك مشاهد الغردقة أيضًا التى صورت تحت الماء بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" وفريقه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.