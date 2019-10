شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة ومثيرة من فيلم الأكشن Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros المنتجة لفيلم الأكشن الجديد "Birds of Prey" عن تريلر جديد للعمل الذى سيطرح تحت اسم " Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn "، ومن المقرر طرحه يوم 7 فبراير من عام 2020.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

يذكر أن شركة Warner Bros يعرض لها في دور العرض فيلم الـ Joker، الذى حظى بالكثير من الانتقادات منذ طرحه فى 4 أكتوبر الماضى، وكان قد كشف أعضاء الأكاديمية أو جائزة الأوسكار عن حالة من الأفكار المختلطة حول فيلم " Joker" حيث أنهم واقعين في فخ، إعطائه فرصة المشاركة في الجائزة أو لا، حيث يكشف فيلم الـ Joker، قصة من أهم القصص لأحد أكثر الأشرار في مجلة سي دي كوميكس، الذى يعد عنصر أساسى من أفلام باتمان، ولكن كان ذلك دون معرفة القصة الحقيقة حوله.

ودافع عدد قليل من أعضاء الأكاديمية علنًا عن الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، أشاد عضو فرع الممثلين كريس روك به على Twitter ووصفه بأنه "لا يصدق" و "تحفة"، بينما قام مايكل موور، عضو فرع الأفلام الوثائقية، بنشر صورة على موقع الصور إنستجرام وعلق "تحفة سينمائية."

لكن الكثيرون من أعضاء الأكاديمية يشعرون بالحيرة حول الفيلم، بالإضافة إلى أن بعضا منهم لديه تحفظات بسبب ما يدور عنه الفيلم، بسبب مشاهد العنف، والتي يخافون أن تتحول إلى شيء طبيعي أو مبرر إذا تم ترشيح الفيلم لأى من الجوائز، بالإضافة إلى ذلك بسبب أن بعض مشاهدى الفيلم أكدوا تعاطفهم مع الشخصية، والجزء الأخر شعر بالأكتئاب بسبب آرثر فيلك.