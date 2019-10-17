شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التونى مخرجا لمسلسل مصطفى خاطر وعلى ربيع فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر نجما "مسرح مصر" مصطفى خاطر وعلى ربيع، على المخرج معتز التونى، لإسناد مهمة إخراج مسلسلهما فى رمضان المقبل، والذى تعاقد عليه الاثنان مع شركة "سينرجى"، حيث يبدأ الثنائى جلسات العمل خلال اليومين المقبلين، للاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل والفكرة الدرامية المقرر تقديمها.

ويفاضل الثنائى حاليا بين فكرتين لاختيار واحدة لتقديمها للجمهور خلال شهر رمضان، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل عقب العودة من السعودية أواخر الشهر الجارى، حيث يشارك الثنائى فى عروض "مسرح مصر"، خلال فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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آخر أعمال مصطفى خاطر مسلسل "طلقة حظ" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته هبة مجدى، آيتن عامر، محمد أنور، وميرنا نور الدين، وعدد كبير من النجوم، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

أما على ربيع فقدم مسلسل" فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، سهر الصايغ، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، أحمد سلطان، وآخرون، إخراج وائل إحسان.