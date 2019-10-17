نورهان: أحضر لفيلم جديد.. و"سوق العصر" نقطة انطلاقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة نورهان، إنها تحضر لفيلم سينمائي جديد في دور مهم وقوي جدا ومع فنانين تقدرهم وتحترمهم.

وأضافت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنها لا تملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مسلسل "سوق العصر" نقطة انطلاقها.

يُذكر أن الفنانة نورهان شاركت مؤخرًا في مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري.