ردًا على الحرائق.. أمل حجازي تدعم العصيان المدني في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة تدعو بها للعصيان المدني، ردًا على الحرائق التي اجتاحت لبنان الأيام الماضية.
وكتبت أمل حجازي في تعليقها: "نعم للعصيان المدني لأجل كرامتنا ولأجل لبنان، يوم 28 أكتوبر 2019".
وشهد لبنان الاثنين الماضي، اندلاع عدد كبير من الحرائق في أكثر من منطقة جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.
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