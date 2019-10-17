هكذا عرف زوجته وهدية الزعيم ومقالب السقا.. 10 معلومات عن الفنان سليمان عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل اليوم الفنان الكبير سليمان بعيد ميلاده الـ51، إذ ولد في 17 اكتوبر 1968، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، وكان شريكا لأبطال الألفية الجديدة مثل أحمد السقا ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وغيرهم، ليصبح ظهوره على الشاشة علامة مميزة في أي عمل يشارك به.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان سليمان عيد:

- ولد سليمان عيد في منطقة الكيت كات، وحصل على بكالوريوس تجارة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ سليمان عيد حياته الفنية كومبارس صامت في مسرحية "جحا يحكم المدينة" للفنان سمير غانم.

- كانت بدايته مسرحية خالصة، إذ شارك في مسرحيات "جحا يحكم المدينة"، و"برلمان الستات"، و"فارس بني خيبان" و"التشريفة" و"سبع صنايع".

- حكى في برنامج "عيش الليلة" مع الفنان أشرف عبد الباقي، أن أول مشاهده على الإطلاق، كانت في سهرة تلفزيونية للمخرجة إنعام محمد علي، وأعاد المشهد 25 مرة، للدرجة التي دفعت أحد العاملين لطلب تقديم المشهد بدلا منه حفاظا على الإكسسوار، مشيرا إلى أنه كان يخطئ بسبب الجوع، موضحا أن السهرة بعد تصويره مُنعت من العرض.

سليمان عيد في عيش الليلة



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- قضى فترة تجنيده ضابطا احتياطيا، وصرح أكثر من مرة أنه يعتز بفترة تجنيده، ودوما ما ينشر صور له في التجنيد، وقال إنه في الجيش كان يقول شعر الفنان صلاح عبدالله على إنه من تأليفه.

سليمان عيد يحكي عن فترة تجنيده



- نشر الفنان سليمان عيد، صورة من مشهد الفرح الشهير في فيلم "الباشا تلميذ"، حين يقف الخفير "سليمان عيد" ويعد المحاضر في أثناء المشاجرة، وعلق على الصورة: "المشهد ده تم ارتجاله يوم التصوير من فيلم الباشا تلميذ".

- نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لنجله عبد الرحمن وهو طفل صغير، وعلق سليمان عيد على الصورة: "العربية دي كانت هدية الأستاذ عادل إمام لابني عبد الرحمن سنة 1995، لما اتولد والصورة دي سنه 1998 لعبد الرحمن وهو بيزوق نفس العربية بأخته سلمي ولحد دلوقتي العربية موجودة وبنسلفها للجيران، فعلا هدية الغالي غالية وبتعيش ألف شكر يا زعيم".

- قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 200 عمل بين السينما والتلفزيون والمسرح والسهرات التلفزيونية في مصر ودول الخليج.

- حكى الفنان سليمان عيد في برنامج "بيومي أفندي" عن المقالب التي يتعرض لها بسبب الفنان أحمد السقا، حيث كان هناك لقاء يجمعهما بالفنان أحمد رزق، فاتصل السقا بسليمان عيد وطلب منه إحضار دواء "under line 900" لأن رزق مريض، وظل يدخل الصيدليات يسأل عنه دون جدوى، وحين اتصل بالسقا، أخبر السقا الصيدلي بأن سليمان عيد "مجنون" وعليه التعامل معه، ومرة أخرى أرسله لسفير دولة عربية وتشاجر البودي جاردات معه.



- قال الفنان سليمان عيد في برنامج "Miss Understand" إنه تعرف على زوجته عبير، من خلال محامي صديق اصطحبه معه للشرقية وقابلها هناك، وكان سليمان عيد وقتها مشاركا في مسلسل "ليالي الحلمية" بمشهد وحيد، وهذا سبب اصطحاب المحامي له ليتفاخر بكونه صديق فنان، وحكى أنه حين قرر خطبتها لم يكن معه إلا 50 جنيها.