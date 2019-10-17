بالفيديو.. أحمد سعد يغني "يا مدلع" من علي جبال سويسرا

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو له من علي جبال سويسرا يغني مقطع لاغنية "يا مدلع"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام. الانستجرام. وعلق "سعد" علي الفيديو قائلا:" يا مدلع من علي اجمل جبال سويسرا:". ويشار ان أغنية "يا مدلع" من كلمات الشاعر ايمن الطويل وألحان محمد حمدي وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

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